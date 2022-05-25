الشرطة الباكستانية تطلق الغاز على مسيرة يقودها عمران خان

أطلقت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع، وضربت بالهراوات مؤيدين لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان، اليوم "الأربعاء" الذي تَقدم مسيرة حاولت الوصول إلى العاصمة إسلام آباد.

وأغلقت الشرطة بإحكام كلّ الطرق المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد؛ تحسُّبًا للمسيرة الضخمة التي دعا إليها "خان".

وشدّد عمران خان على أنّ مناصريه لن يغادروا الشارع ما لم تدعو الحكومة لانتخابات مبكرة قبل الموعد المحدد في أكتوبر 2023.

وأفاد مصدر في الشرطة في لاهور عاصمة إقليم بنجاب، بأن أكثر من 200 من مناصري عمران خان في بنجاب اعتقلوا بتهمة الإخلال بالنظام العام؛ وفقًا لـ"فرانس 24".