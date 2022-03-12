"الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى على امتداد جبهات مأرب

تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم (السبت)، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بنيران الجيش الوطني اليمني، والمقاومة، جنوبي محافظة مأرب.
وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية على امتداد الجبهة الجنوبية كبدت المليشيا الإرهابية عشرات القتلى والجرحى.
وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مركز لقوات الجيش الوطني استهدف مواقع وتحركات للمليشيا في مختلف الجبهات، وأسفر عن تدمير آليات عسكرية حوثية ومقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية.
وبين أن العشرات من المليشيا قُتلوا وأصيبوا في معارك مماثلة شهدتها عدة مواقع في الجبهة الغربية من المحافظة.
وأفاد "سبتمبر نت" بشن مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات مركزة على مواقع المليشيا الحوثية على امتداد الجبهتين كبدت المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينها تدمير مخزن أسلحة وآليات قتالية مختلفة.