"الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى على امتداد جبهات مأرب

وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مركز لقوات الجيش الوطني استهدف مواقع وتحركات للمليشيا في مختلف الجبهات، وأسفر عن تدمير آليات عسكرية حوثية ومقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية.