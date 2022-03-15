"الصاروخ الخاطئ".. إعلان هندي يحمل آسفاً لباكستان وأمراً بالتحقيق

وتابع: "الهند أطلقت بطريق الخطأ صاروخًا سقط في باكستان حوالي الساعة السابعة مساء الأربعاء الماضي خلال أعمال الصيانة والفحص الروتينية، بينما نأسف لهذا الحادث فإننا نشعر بالارتياح؛ لأنه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى"، وفق ما نقلت "رويترز".