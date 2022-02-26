"الصاروخ المرعب" يضرب أوكرانيا.. رأسه نصف طن واستُخدم في سوريا

ضمن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أطلق الجيش الروسي عدداً من الصواريخ من طراز "كاليبر" من قطع بحرية في البحر الأسود تجاه سواحل كييف ومناطق أخرى في شمالها.

وذكر الجيش الأوكراني أن المناطق القريبة من سومي وبولتافا وماريبول تعرّضت لضرباتٍ بصواريخ "كاليبر" التي أطلقت من البحر الأسود، وفق "رويترز".

ومن بين هذه المناطق، تحظى ماريبول بأهمية إستراتيجية؛ لكونها تحتضن ميناءً رئيساً يطل على بحر آزوف المتفرع من البحر الأسود وتصدر عن طريقه كميات ضخمة من القمح والصلب لدول العالم.

و"كاليبر" من الصواريخ المجنّحة التي تُطلق من السفن، وتستطيع إصابة أهدافٍ على بُعد يراوح بين 1500 و2500 كيلومتر، وتطير بنفس سرعة الطائرات (نحو 900 كيلومتر في الساعة).

وكانت روسيا قد استخدمت هذا النوع من الصواريخ خلال تدخلها العسكري في سوريا الذي بدأ عام 2015.

ويُنظر له على أنه أكثر أسلحة الجيش الروسي فتكاً، نظراً لقدرته التدميرية العالية، إذ يحمل رأساً حربياً يزن نصف طن من المتفجرات.

وذكر مستشار بمكتب الرئيس الأوكراني، السبت، أن قتالاً يدور بالقرب من خيرسون وميكولايف وأوديسا، وهي مناطق ساحلية بجنوب أوكرانيا.

وأضاف المستشار ميخايلو بودولياك؛ في إفادة صحفية، أن "قتالاً عنيفاً يدور بالقرب من ماريوبول.. لكن ليس هناك أي احتمال لاستسلام ماريوبول أو سقوطها".