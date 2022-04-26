الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا منذ مارس 2020

كما دعا جميع البلدان إلى مواصلة تدابير الرصد والتشخيص وتتبع التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن أي متغيرات جديدة. وقال: إن المنظمة أطلقت اليوم تقريراً حول أثر مسرع "اكت" الذي أنشئ قبل عامين؛ لتطوير أدوات مكافحة الوباء من لقاحات وعلاجات وأدوات تشخيص ووصولها بشكل عادل لمن هم في أمس الحاجة إليها، مشيراً إلى أن التقرير تضمن أبرز إنجازات مسرع "اكت"، كتمكين 40 دولة من بدء حملات التلقيح ضد كوفيد-19، وتقديم أكثر من 1.4 مليار جرعة لقاح إلى 145 دولة من خلال مرفق "كوفاكس، والمساعدة في بناء القدرات لتتبع التسلسل الجيني للفيروس في جنوب إفريقيا؛ مما أدى إلى اكتشافها لمتحور "أوميكرون".