"الصحة العالمية" تحذّر من الانخداع بانتهاء الجائحة: المتحورات حقيقية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، إن خطورة ظهور متحورات جديدة لكورونا مازالت حقيقية، محذراً من التراخي في التعامل مع الفيروس المستجد (كوفيد-19).
وأضاف غيبرييسوس، إنه على الرغم من أن عدد حالات الاصابة والوفاة تراجع 90 %، مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه في يناير، وأنه تم إلغاء القيود في الكثير من الدول "فإن الشعور بأن الجائحة انتهت شعور خادع".
وتابع في اجتماع لوزراء الصحة من دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، وفق رويترز، "منظمة الصحة العالمية مازالت تشعر بقلق بالغ من أن الافتقار للاختبارات والمتابعة يعمينا عن تطور الفيروس"، مضيفاً "نحن قلقون بالمثل من أنه لم تتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة، وسوف تتكرر دائرة الفزع والإهمال".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإندونيسية نادية تارميز، إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الصحة بدول العشرين سبل تعزيز أنظمة الصحة العالمية والعمل على تنسيق بروتوكولات الصحة لمواجهة كورونا وتوحيد نظم وثائق السفر الدولية.
وأضافت تارميز في مؤتمر قبل الاجتماع، "التعاون العالمي أمر مهم للتغلب على الجائحة وضمان استعدادنا للجائحة المقبلة"، موضحة أن من أجل هذا السبب، يمثل هذا الاجتماع لحظة مهمة لدول مجموعة العشرين لحشد الدعم لزيادة قدرة الأنظمة الصحية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي".
ومن المقرر أن يلتقي وزراء الصحة مع وزراء مالية دول مجموعة العشرين غداً الثلاثاء، لمناقشة إنشاء صندوق مالي وسيط، وهو ترتيب مالي يشمل مصادر عامة وخاصة لمنع وقوع الجوائح في المستقبل والتعامل معها.