"الصحة العالمية" تحذّر من الانخداع بانتهاء الجائحة: المتحورات حقيقية

وتابع في اجتماع لوزراء الصحة من دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، وفق رويترز، "منظمة الصحة العالمية مازالت تشعر بقلق بالغ من أن الافتقار للاختبارات والمتابعة يعمينا عن تطور الفيروس"، مضيفاً "نحن قلقون بالمثل من أنه لم تتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة، وسوف تتكرر دائرة الفزع والإهمال".