"الصحة العالمية" تخصص تمويلاً طارئاً للإمدادات الطبية العاجلة لأوكرانيا

أطلقت منظمة الصحة العالمية ٣،٥ ملايين دولار من صندوقها للطوارئ لشراء وتسليم الإمدادات الطبية العاجلة في أوكرانيا.

وأعرب مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم عن القلق إزاء صحة الشعب الأوكراني في هذه الأزمة المتصاعدة, داعيًا إلى ضمان استمرار عمل المرافق الصحية لتقديم الرعاية الأساسية للسكان، بما في ذلك لفيروس كورونا والسرطان والسكري والسل والصحة العقلية ورعاية الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والمهاجرين .

ودعا أدهانوم إلى عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضي ووسائل النقل والإمدادات، والوصول المستدام والأمن للمساعدات الإنسانية والطبية.

وأوضح أن المنظمة ستواصل توثيق ورصد الهجمات علي المرافق الصحية, كما ستواصل تقديم الدعم والرعاية للمتضررين من هذه الأزمة في جميع أنحاء أوكرانيا.