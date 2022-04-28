"الصحة العالمية" تُدين الهجوم على العاملين الصحيين بغرب دارفور بالسودان

وأفادت الأنباء بأن تجدُّد الاشتباكات المسلحة في محلية كرينك وحولها أدى إلى مقتل ما يقرب من 200 شخص؛ بسبب إصابات شديدة ناجمة عن العنف، وأجبر آلاف المدنيين المشردين حديثًا على الالتجاء إلى الحامية العسكرية بالبلدة، وفي يومي 23 و24 أبريل، هاجم مسلحون مستشفيين في بلدتي كرنيك والجنينة، وهو ما أسفر عن مقتل اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، إذ تُعدُّ هذه الهجمات انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.