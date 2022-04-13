الصحة العالمية: تراجع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا للأسبوع الثالث

وقالت الصحة العالمية: إن هذه الانخفاضات "يجب تفسيرها بحذر"؛ لأن الكثير من الدول التي شهدت انحسارًا في تفشي الفيروس غيرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.