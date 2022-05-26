"الصحة العالمية" تندد بممارسات روسيا في أوكرانيا

وبين رئيس الاجتماع هيروكي ناكاتاني أن القرار جرت الموافقة عليه بأغلبية 88 صوتًا مقابل اعتراض 12 وامتناع 53 عن التصويت؛ مما دفع مؤيدي القرار إلى التصفيق وقوفًا؛ ترحيبًا بنتيجة التصويت.