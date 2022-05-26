"الصحة العالمية" تندد بممارسات روسيا في أوكرانيا

تبنى مجلس منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، قرارًا صاغته دول غربية يندد بممارسات روسيا في أوكرانيا، التي ذكر القرار أنها أدت إلى حالة طوارئ صحية.
وبين رئيس الاجتماع هيروكي ناكاتاني أن القرار جرت الموافقة عليه بأغلبية 88 صوتًا مقابل اعتراض 12 وامتناع 53 عن التصويت؛ مما دفع مؤيدي القرار إلى التصفيق وقوفًا؛ ترحيبًا بنتيجة التصويت.
وفي العادة تتخذ الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية قراراتها بالإجماع. ولم يتم بعد التصويت على اقتراح مواز قدمته روسيا يحاكي لغة الاقتراح الأصلي من قبل الدول الأعضاء.