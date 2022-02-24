"الصحة العالمية" قلقة من احتمال حدوث كارثة إنسانية في أوكرانيا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، عن قلقها بشأن احتمال حدوث كارثة إنسانية طارئة في أوكرانيا، بعد غزو القوات الروسية للبلاد.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا في بيان: "في خضم الصراع الذي يتطور بسرعة في أوكرانيا، تعبر منظمة الصحة العالمية مجددًا عن قلقها العميق على سلامة وصحة ورفاه جميع المدنيين المتضررين من الأزمة في البلاد وربما خارجها".

وحذر المكتب من أي تصعيد آخر قد يؤدي إلى كارثة إنسانية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين أن المنظمة تعمل على نحو وثيق مع جميع شركاء الأمم المتحدة في زيادة مستوى الاستعداد للاستجابة بشكل سريع لحالة الطوارئ الصحية التي يتوقع أن تنجم عن الصراع.