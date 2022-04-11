الصحة العالمية: نحلل متحورات جديدة متفرعة من أوميكرون

فعلى سبيل المثال تمثل السلالة (بي.إيه2) حالياً ما يقرب من 94 في المائة من إجمالي حالات الإصابة المتتابعة، وهي أكثر قابلية للانتشار من سلالات أوميكرون الفرعية الأخرى، لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أنه ليس من المرجح أن تسبب مرضاً شديداً.