العالم

الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس

قالت عبر ممثلها: باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بالكامل بعد
الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس

ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون

صحيفة سبق الالكترونية
صحيفة سبق الالكترونية

قال تشانغ جيون ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: إن بلاده تدعو كل الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس، وذكَر أن باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بالكامل بعد.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: "في السياق الحالي، يجب على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس، وتجنب المزيد من تصعيد التوتر.. نعتقد أن باب الحل السلمي للمشكلة الأوكرانية لم يغلق بالكامل. ولا ينبغي أن يكون كذلك".

وشدد تشانغ جيون، على أن الصين تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وتابع ممثل الصين الدائم: "ستواصل الصين دفع محادثات السلام قُدمًا، وترحب بكل الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي".

أوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية الروسية
تشانغ جيون

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