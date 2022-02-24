الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس

قال تشانغ جيون ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: إن بلاده تدعو كل الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس، وذكَر أن باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بالكامل بعد.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: "في السياق الحالي، يجب على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس، وتجنب المزيد من تصعيد التوتر.. نعتقد أن باب الحل السلمي للمشكلة الأوكرانية لم يغلق بالكامل. ولا ينبغي أن يكون كذلك".

وشدد تشانغ جيون، على أن الصين تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وتابع ممثل الصين الدائم: "ستواصل الصين دفع محادثات السلام قُدمًا، وترحب بكل الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي".