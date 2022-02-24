الصين تعلّق على الحرب الروسية الأوكرانية مُطالِبةً بضبط النفس: لا تقولوا "غزو"

ناشدت الصين مجددًا جميع الأطراف المعنية بالوضع في أوكرانيا التحلي بضبط النفس، ورفضت مصطلح "الغزو" الذي أوردته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن تحركات روسيا ضد أوكرانيا.

جاءت التصريحات على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.

ودخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، الذي أشار في بيان إلى أن "دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمّها الكرملين في جنوب أوكرانيا".

وأكد الجيش الروسي الخميس أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة" بعد شنّ موسكو عملية عسكرية في الصباح.

وأشارت وكالات الأنباء الروسية نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة، وقد دمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".