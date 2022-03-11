الصين تعلن إغلاق مدينة تشانغتشون عاصمة مقاطعة جيلين بسبب تفشي كورونا

أعلنت السلطات الصينية، إغلاق مدينة تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين، في شمال شرق البلاد، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين.