الصين: تمديد الإغلاق في شنغهاي إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار كوفيد

ولم تظهر أعراض على أكثر من 15 ألفًا من الحالات المسجلة.. وفي شنغهاي وحدها تم تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، وأكثر من 13 ألف إصابة بدون أعراض بعد اختبارات جماعية في الأيام القليلة الماضية.