الصين: تمديد الإغلاق في شنغهاي إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار كوفيد

قالت السلطات البلدية في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم: إنه تم تمديد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد 19- على 26 مليونًا من سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.
وفي إشارة للزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وصف جو هونجهوي نائب السكرتير العام لحكومة شنغهاي، الوضع بأنه سباق مع الزمن.
وما زال المسؤولون ينتظرون نتائج اختبارات فيروس كورونا الجماعية التي أجريت أمس، ويجب نقل المصابين إلى منشآت حجر صحي، وقال جو: "الوضع حرج للغاية".
وسجلت لجنة الصحة في بكين أكثر من 16 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم في موجة فيروس كورونا الحالية في الصين، والأسوأ منذ عامين.
ولم تظهر أعراض على أكثر من 15 ألفًا من الحالات المسجلة.. وفي شنغهاي وحدها تم تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، وأكثر من 13 ألف إصابة بدون أعراض بعد اختبارات جماعية في الأيام القليلة الماضية.
كما تضرر إقليم جيلين شمال شرقي الصين بشدة.
وسجلت المدينة أكثر من 70 ألف إصابة منذ بداية مارس، ويوم الاثنين تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة للمرة الأولى.
وقال نائب السكرتير العام لحكومة شنغهاي: "الفيروس ينتشر سريعًا وبطريقة خفية".
وفي ظل فرض إجراءات الإغلاق وأوامر البقاء في المنازل، تتصاعد الشكاوى بشأن قلة الطعام، واعترف المسؤولون بالصعوبات، ولكن قالوا: إن السلطات تعمل على توفير الطعام والسلع الأساسية للسكان.