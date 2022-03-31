الصين: قد نستخدم الروبل أو اليوان في تجارة الطاقة مع روسيا

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق -نقلًا عن مصادر- أن السعودية تدرس استخدام اليوان بدلًا من الدولار لدفع مستحقات جزء من النفط الذي تُصدّره إلى الصين. ووفق الصحيفة فإن مثل هذه الخطوة يمكن أن يُضعف هيمنة العملة الأمريكية (الدولار) في سوق الطاقة العالمية؛ فضلًا عن إظهار التقارب بين هذا المصدر الرئيسي للنفط، السعودية، مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.