الصين وألمانيا تسجلان أعلى إصابات يومية بكورونا منذ عامين

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم يوم الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهر مارس 2020، بـ402 إصابة جديدة، أي حوالى ضِعف العدد الذي سجلته في اليوم السابق؛ فيما تنتشر المتحورة "أوميكرون" شديدة العدوى حاليًا في ثُلث مقاطعات البلاد؛ فيما سجلت ألمانيا أكثر من 260 ألف حالة إصابة جديدة للمرة الأولى خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء في ربيع عام 2020.