الضربة النووية الأولى.. جنرال صيني يُحذّر: الناتو تجاهل تحذير روسيا!

ويعتقد "بو" أن "الناتو يجب أن يتعهد بالامتناع عن توجيه ضربة نووية أولى لروسيا، تحت أي ظرف من الظروف، وبوقف المزيد من التوسع نحو الشرق؛ بشرط أن تتنازل موسكو أيضًا عن حقها في توجيه ضربة نووية استباقية، وبدء مفاوضات بشأن آليات الأمن في أوروبا؛ بما في ذلك إبرام اتفاقية تَحُد من استخدام الأسلحة التقليدية والنووية في المنطقة".