الضربة النووية الأولى.. جنرال صيني يُحذّر: الناتو تجاهل تحذير روسيا!

حذّر الكولونيل الصيني المتقاعد، تشو بو، من أن المزيد من تصعيد التوتر الدولي الراهن، يمكن أن يؤدي إلى صراع عسكري باستخدام أسلحة نووية.
وكتب الضابط الصيني الكبير، في مقال بصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست": "اندلع الصراع في أوكرانيا؛ لأن الناتو تجاهل تحذيرات روسيا واستمر في التوسع"؛ بحسب "روسيا اليوم".
ويعتقد "بو" أن "الناتو يجب أن يتعهد بالامتناع عن توجيه ضربة نووية أولى لروسيا، تحت أي ظرف من الظروف، وبوقف المزيد من التوسع نحو الشرق؛ بشرط أن تتنازل موسكو أيضًا عن حقها في توجيه ضربة نووية استباقية، وبدء مفاوضات بشأن آليات الأمن في أوروبا؛ بما في ذلك إبرام اتفاقية تَحُد من استخدام الأسلحة التقليدية والنووية في المنطقة".