"الطاقة الذرية": إيران تستعد لتعزيز تخصيب اليورانيوم في محطة "فوردو" تحت الأرض

وفى التفاصيل، السلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي ثاني مجموعة من أجهزة آي.آر-6 يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة" التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.