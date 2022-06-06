"الطاقة الذرية" تحذر من أن حصول إيران على قنبلة نووية مسألة وقت

وأضاف: "لم نتمكن من التوصل إلى النتائج المتوقعة، وأحاول إيضاح ذلك من خلال التقارير الصادرة، وما تم إعلامنا به من الجانب الإيراني غير صادق وليس كافياً، لذلك علينا الاستمرار في محاولة إيجاد حل لمسألة البرنامج النووي الإيراني وتخطي المرحلة الحالية".