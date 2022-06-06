"الطاقة الذرية" تحذر من أن حصول إيران على قنبلة نووية مسألة وقت

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (الاثنين)، من أن حصول إيران على قنبلة نووية مسألة وقت.
وطالب "جروسي" خلال مؤتمر صحافي في فيينا، إيران بالاستمرار في تقديم معلومات واضحة بشأن برنامجها النووي.
وقال مدير وكالة الطاقة الذرية: "علينا أن نعترف أننا لم نصل للنتائج المتوقعة فيما يتعلق بإيران".
وأضاف: "لم نتمكن من التوصل إلى النتائج المتوقعة، وأحاول إيضاح ذلك من خلال التقارير الصادرة، وما تم إعلامنا به من الجانب الإيراني غير صادق وليس كافياً، لذلك علينا الاستمرار في محاولة إيجاد حل لمسألة البرنامج النووي الإيراني وتخطي المرحلة الحالية".
ودعا إلى ضرورة انخراط إيران مع الوكالة في العمل؛ لأنها تملك برنامجاً نووياً مهماً جداً.
من ناحيتها، رفضت إيران مشروع قرار غربي ضدها، واتهمت تقرير الوكالة أنه "مسيساً".