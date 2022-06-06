"الطاقة الذرية" تفقد ثقتها في إيران: لم تُفَسِّرْ استنتاجاتِ الوكالة حول 3 مواقعَ نوويةٍ غيرِ معلنة

وشدَّدَ - في كلمته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد اليوم بشأن التطورات المتعلقة بإيران- على أنَّ إيرانَ لم تُبلغْ الوكالةَ بالموقع أو المواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة بالمواد النووية، التي تمَّ نقلُها من توركوز آباد في عام 2018م.