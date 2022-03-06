"الطاقة الذرية": محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية باتت بيد القوات الروسية

وأكدت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية باتت تطلق النار من كل الجهات على المحطة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، مؤكدة أن رجال الإطفاء أضحوا عاجزين عن استيعاب الحرائق، إلا أن مدير المحطة أعلن لاحقًا أنه تم تأمين الأمان الإشعاعي فيها، فيما سُمح لطواقم الإطفاء بالدخول إليها.