الطريق إلى الإليزيه.. جولة إعادة بين ماكرون ولوبان في تكرار لسيناريو ٢٠١٧

وتَوَقع منظّمو استطلاعات إيفوب تقاربًا شديدًا في نتيجة جولة الإعادة، مع حصول ماكرون على 51% مقابل 49% للوبان، مع العلم أنه في العام 2017 حصل ماكرون على 66.1% من الأصوات.