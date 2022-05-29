العالم العربي ينتفض ضد الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

وأوضح البرلمان العربي في بيان له أمس، أن هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتدادًا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات، كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.