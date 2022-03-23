العراق.. التحالف الفائز بالانتخابات يعلن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والحكومة

وذكر رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن تحالف إنقاذ وطن الأكثر عددًا يعلن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء.