العراق.. التحالف الفائز بالانتخابات يعلن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والحكومة

أعلن التحالف الفائز في الانتخابات العراقية، اليوم "الأربعاء"، اسمي مرشحيه لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وذكر رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن تحالف إنقاذ وطن الأكثر عددًا يعلن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وبين "العذاري" أن التحالف الفائز ماض في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وأضاف أن التحالف سيطرح برنامجًا حكوميًا واضحًا وشفافًا، يضمن هيبة وكرامة واستقلال الشعب دون تدخلات خارجية.