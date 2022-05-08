العراق يوقع عقوداً مع أميركا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة

وبين أن الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة، التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة، حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية.