العراق يوقع عقوداً مع أميركا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة

أبرمت وزارة الدفاع العراقية عقوداً مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز المدفعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم (الأحد).
وأوضح قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبدالعرداوي، أن الوزارة أبرمت عقوداً مع فرنسا وأميركا لاستيراد أسلحة متطورة، ومنها صنف المدفعية الذي أثبت في الفترة الأخيرة تأثيره في جميع المعارك مع عصابات "داعش" الإرهابية.
وبين أن الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة، التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة، حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية.
وأضاف أن الدولة مهتمة في استيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسيء إلى الدولة والأجهزة الأمنية.