"العسومي" ينوّه بدور الصحافة في الدفاع عن القضايا العربية

وقال العسومي في بيان، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام: إن الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية باتت أحد المتطلبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء وتقدم المجتمعات وتحقيق تنميتها الشاملة على كافة المستويات، فضلاً عن الدور التنويري والإرشادي الذي تقوم به، خاصة في أوقات الأزمات.