"العفو الدولية" تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين) روسيا "بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".
وذكرت "العفو الدولية" أن الهجمات على مدينة خاركيف، التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين.
وأضافت أن عمليات القصف المتكررة للأحياء السكنية في خاركيف هي هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين وبالتالي تشكل جرائم حرب، وفقًا لـ"فرانس 24".
وقالت المنظمة: "ينطبق هذا على الضربات التي نفذت باستخدام ذخائر عنقودية وكذلك على تلك التي نُفذت باستخدام أنواع أخرى من الصواريخ غير الموجهة وقذائف المدفعية غير الموجهة".
وبيّنت أن استمرار استخدام أسلحة متفجرة غير دقيقة كهذه في مناطق مدنية مأهولة، مع العلم بأنها تتسبب بشكل متكرر بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين؛ قد يرقى إلى حد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين.
وأفادت المنظمة بأنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية والألغام الأرضية المتناثرة، وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.