"العفو الدولية" تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

وبيّنت أن استمرار استخدام أسلحة متفجرة غير دقيقة كهذه في مناطق مدنية مأهولة، مع العلم بأنها تتسبب بشكل متكرر بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين؛ قد يرقى إلى حد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين.