"العفو الدولية": روسيا استخدمت القنابل العنقودية والذخائر "المتناثرة" في أوكرانيا

وقال هاميش دي بريتون غوردون، العقيد السابق بالجيش البريطاني، وخبير الأسلحة بجامعة كامبريدج، إن لقطات كاميرات المراقبة، التي تمّ تمريرها، من قِبل أحد السكان في أحد المواقع، أظهرت انفجارات عنقودية متتالية، وهو "مؤشر قوي للغاية على ذخائر صغيرة من سلاح عنقودي".