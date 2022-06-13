"العفو الدولية": روسيا استخدمت القنابل العنقودية والذخائر "المتناثرة" في أوكرانيا
طبقاً لبحثٍ جديدٍ أجرته منظمة العفو الدولية، قتلت روسيا مئات المدنيين في مدينة خاركيف- شمال شرقي أوكرانيا، باستخدام القصف العشوائي، والذخائر العنقودية المحظورة، على نطاق واسع.
وقالت منظمة العفو إنها عثرت على أدلة، على استخدام القوات الروسية بشكل متكرّر، القنابل العنقودية N210 / 9N2359، وكذلك الذخائر "المتناثرة" - وهي صواريخ تقذف ألغاماً أصغر تنفجر لاحقاً على فترات زمنية محددة.
قال مارك هيزني، الباحث البارز في قسم الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية: "هذه التأثيرات من الذخائر العنقودية، إنها بصمة كلاسيكية". وقال: "في إحدى الصور، يمكنك رؤية بقايا زعنفة مثبتة من إحدى الذخائر الصغيرة".
وقال هاميش دي بريتون غوردون، العقيد السابق بالجيش البريطاني، وخبير الأسلحة بجامعة كامبريدج، إن لقطات كاميرات المراقبة، التي تمّ تمريرها، من قِبل أحد السكان في أحد المواقع، أظهرت انفجارات عنقودية متتالية، وهو "مؤشر قوي للغاية على ذخائر صغيرة من سلاح عنقودي".