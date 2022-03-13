العقوبات تصل للعلماء.. بريطانيا تعلق مدفوعات منح لمشروعات باحثين من روسيا
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، إن مؤسسة علمية في المملكة المتحدة علّقت مدفوعات منح لمشروعات علماء من روسيا.
وتفصيلاً، أوضحت الصحيفة أن مؤسسة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة أوقفت مدفوعات المنح للمشروعات المرتبطة بالعلماء الروس، حسب سكاي نيوز عربية.
وجاء القرار من قِبل وكالة التمويل الحكومية للبحث في جامعات المملكة المتحدة.
وذكرت المؤسسة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "بينما ننتظر المشورة من الحكومة البريطانية، فإننا سنوقف مؤقتًا جميع مدفوعات المنح مع الشركاء الروس".
وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن هذا التحرك سيؤثر على نحو 50 منحة لمشروعات في جامعات بريطانية، بقيمة إجمالية تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وتابعت: "جاء هذا القرار في أعقاب مشاورات غير رسمية مع الحكومة حول تأثير العقوبات المتعلقة بروسيا على المشروعات البحثية".
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، الأسبوع المقبل، المزيد من الإرشادات الرسمية للجامعات البريطانية التي تعمل مع العلماء في روسيا.