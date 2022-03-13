العقوبات تصل للعلماء.. بريطانيا تعلق مدفوعات منح لمشروعات باحثين من روسيا

وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن هذا التحرك سيؤثر على نحو 50 منحة لمشروعات في جامعات بريطانية، بقيمة إجمالية تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.