"العليا الإسرائيلية" تجمد طرد 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم "الثلاثاء" عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة؛ حيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاءها من منازلهم. كما سمحت المحكمة للعائلات بالطعن في قرار المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.

وقال القاضي إسحاق أميت، أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم: "سيعترف بالعائلات كمستأجرين محميين، وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجار سنوي رمزي قدره 2400 شيكل "حوالي 740 دولارًا"، وذلك حتى البت في موضوع الملكية والحقوق"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.