"العليمي": الحوثيون يهددون إمدادات الطاقة الدولية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (الأحد): "إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تمثل تهديداً لإمدادات الطاقة الدولية".
وأكد "العليمي" بعد لقائه أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط، أهمية المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية وفي مقدمتها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، في صناعة السلام والدفاع عن حقوق ومصالح الشعوب.
وأشاد بقرار الجامعة العربية تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
وأعرب عن شكره للجامعة على مساندتها مشروع استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشا الحوثي.
وحذر رئيس مجلس القيادة من تحول اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأكبر قاعدة للجماعات المدعومة من إيران في تيسير الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.