"العليمي": الحوثيون يهددون إمدادات الطاقة الدولية

وأكد "العليمي" بعد لقائه أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط، أهمية المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية وفي مقدمتها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، في صناعة السلام والدفاع عن حقوق ومصالح الشعوب.