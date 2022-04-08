العليمي: نَعِدُ بإنهاء الحرب وإحلال السلام.. ونشكر السعودية والإمارات على دعمهما الحكومة والشعب اليمني

إن مجلس القيادة الرئاسي يعاهد الله ويعاهدكم أن يكون محافظًا على الدستور والثوابت الوطنية، كما يؤكد المجلس التزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية ـ اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، والتزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وأن يعمل على تجنيب اليمن أطماع الطامعين (الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي)، وأن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح، ويحمل على عاتقه همومكم وآمالكم ومعاناتكم وطموحاتكم، وأن يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالبكم، ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء يمننا الحبيب (شمالاً وجنوبًا) دون تمييز، وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء.