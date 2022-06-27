"العليمي" يحذِّر من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي لإطالة أمد الحرب

وطالب بممارسة مزيد الضغوط على ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، وعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسية، التي من شأنها إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من سبع سنوات.