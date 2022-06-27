"العليمي" يحذِّر من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي لإطالة أمد الحرب

حذَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي الممنهج لكسب المزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب، واستمرار المعاناة.
كما حذَّر "العليمي" خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في العاصمة السعودية الرياض من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب ميليشيا الحوثي؛ ما يهدد أي فرصة لتجديد الهدنة الأممية التي أوفى فيها مجلس القيادة والحكومة بالالتزامات كافة.
وطالب بممارسة مزيد الضغوط على ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، وعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسية، التي من شأنها إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من سبع سنوات.
من جهته، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي مع جهوده من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".