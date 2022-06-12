العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ332 ألف ريال

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية أن تجار العملة في طهران استبدلوا الدولار بـ332 ألف ريال، ارتفاعًا من 327.5 ألف ريال، أمس، وبزيادة نسبتها 4.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو "حزيران"، عندما جرى الدولار عند 318 ألف ريال.