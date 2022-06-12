العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ332 ألف ريال

انخفضت العملة الإيرانية، اليوم "الأحد"، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بالعقوبات الأمريكية، في ظل توقف محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية أن تجار العملة في طهران استبدلوا الدولار بـ332 ألف ريال، ارتفاعًا من 327.5 ألف ريال، أمس، وبزيادة نسبتها 4.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو "حزيران"، عندما جرى الدولار عند 318 ألف ريال.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بشدة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وإعادة واشنطن فرض عقوباتها على قطاعي النفط والبنوك بالأخص في إيران.