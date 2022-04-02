الغزو الروسي لأوكرانيا اضطره لتأجيل حملته.. "ماكرون" يتدارك ما فاته من السباق الرئاسي اليوم

ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، أول مهرجان انتخابي سعياً لتعبئة أنصاره قبل ثمانية أيام من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فيما لا يزال يتصدر نوايا التصويت رغم تقلص الفارق مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.
ويتوقع أن يتجمع نحو 35 ألف شخص اعتبارًا من الساعة 13,00 ت غ في مسرح أرينا في نانتير غرب باريس، وهي صالة تستضيف عادة حفلات موسيقية وأحداثًا رياضية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأوضح مصدر من حملة "ماكرون" أن المهرجان سيبدأ بجزء أول ينطوي على "مفاجأة" سيكون تفاعليّاً وتشاركياً، ثمّ سيكون الرئيس المنتهية ولايته الخطيب الوحيد، الذي سيعتلي المنصّة لإلقاء كلمة سياسية، وكلمة اجتماعية، في كلمة وحدة.
وأفاد أن الخطاب سيتناول "ما نحن، من أين نأتي وأين نذهب"، في وقت حض الرئيس المرشح الذي بدأ حملته في وقت متأخر جداً، خلال زيارة هذا الأسبوع على الصمود، قبل أيام قليلة من الدورة الأولى من الانتخابات في العاشر من أبريل (نيسان).
وبعدما أرجأ الرئيس بدء حملته، استأثر الغزو الروسي لأوكرانيا باهتمامه وجهوده، معززاً في مرحلة أولى مقامه الرئاسي في استطلاعات الرأي، لكن في هذه الأثناء، واصلت منافسته الرئيسية مارين لوبن حملتها على الأرض فنظمت تجمعات محدودة بعيدًا عن المدن الكبرى، وجابت المناطق التي يشعر الناخبون فيها أحياناً بأنّهم مهملون.