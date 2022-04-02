الغزو الروسي لأوكرانيا اضطره لتأجيل حملته.. "ماكرون" يتدارك ما فاته من السباق الرئاسي اليوم

وأفاد أن الخطاب سيتناول "ما نحن، من أين نأتي وأين نذهب"، في وقت حض الرئيس المرشح الذي بدأ حملته في وقت متأخر جداً، خلال زيارة هذا الأسبوع على الصمود، قبل أيام قليلة من الدورة الأولى من الانتخابات في العاشر من أبريل (نيسان).