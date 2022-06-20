الفرقاء الليبيون يفشلون في الاتفاق على التعديلات الدستورية للانتخابات

وأفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بأن نواب البرلمان الليبي، ومقره شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره العاصمة طرابلس في غرب البلاد، اختتموا الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التعديلات الدستورية للانتخابات مساء أمس في القاهرة دون حدوث انفراجة.