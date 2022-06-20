الفرقاء الليبيون يفشلون في الاتفاق على التعديلات الدستورية للانتخابات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، فشل الفصائل الليبية المتناحرة في التوصل لاتفاق حول التعديلات الدستورية للانتخابات، عقب اختتام جولة ثالثة من المحادثات بوساطة أممية في مصر.
وأفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بأن نواب البرلمان الليبي، ومقره شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره العاصمة طرابلس في غرب البلاد، اختتموا الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التعديلات الدستورية للانتخابات مساء أمس في القاهرة دون حدوث انفراجة.
وأضافت ستيفاني وليامز في بيان أن المحادثات سعت لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا، لكن الجانبين أخفقا في الاتفاق على الإجراءات التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى انتخابات، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
ودعت المستشارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، إلى الاجتماع في غضون 10 أيام لمحاولة سد الفجوات بين الجانبين.