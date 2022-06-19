الفرنسيون يتوجهون إلى جولة ثانية من الانتخابات التشريعية

وستكون المنافسة في هذه الانتخابات شديدة؛ لكن التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية؛ وبالتالي معرفة ما إذا كان ماكرون سيحصل على الأغلبية المطلقة أم لا، هو أمر لن يتضح قبل وقت متقدم من المساء.