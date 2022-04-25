"الفقه الإسلامي" يجدد ثقته بصندوق الزكاة للاجئين التابع لمفوضية اللاجئين

جاء ذلك في اجتماع مغلق تم عقده في مقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بمشاركة عدد من المجامع الفقهية التي وافقت على هذا التوجه الذي يعزز من حوكمة صندوق الزكاة للاجئين، وأثره في حياة اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر عَوَزاً حول العالم.