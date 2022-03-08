القضاء الألماني يحقق في جرائم حرب مفترضة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا

ولا يستهدف التحقيق الهيكلي مشتبهًا بهم بحد ذاتهم، لكنه يسعى إلى جمع أدلة على جرائم مفترضة وتحديد الهياكل، التي تقف وراءها، مثل سلسلة القيادة، بعد ذلك يمكن استخدام الأدلة في إجراءات جنائية مستقبلية ضد أشخاص مشتبه بهم.