القضاء الألماني يحقق في جرائم حرب مفترضة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا، اليوم (الثلاثاء)، فتح تحقيق هيكلي في جرائم حرب مفترضة، ارتكبتها القوات الروسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا، وذلك استنادًا إلى قانون الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للقضاء الألماني بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة بغض النظر عن جنسيتهم.
وقال وزير العدل ماركو بوشمان، لصحيفة "باساوير نيو برس": "سنجمع كل الأدلة على جرائم حرب ونؤمن حمايتها"، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "بوشمان: "إن هجوم روسيا على أوكرانيا يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لا يمكن تبريره بأي شيء، ويتعين مقاضاة مرتكبي انتهاكات محتملة للقانون الجنائي الدولي بشكل متسق".
ولا يستهدف التحقيق الهيكلي مشتبهًا بهم بحد ذاتهم، لكنه يسعى إلى جمع أدلة على جرائم مفترضة وتحديد الهياكل، التي تقف وراءها، مثل سلسلة القيادة، بعد ذلك يمكن استخدام الأدلة في إجراءات جنائية مستقبلية ضد أشخاص مشتبه بهم.