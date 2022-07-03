القضاء الإيراني يتهم ابنة الرئيس "رفسنجاني" بالدعاية ضد النظام

وجهت محكمة لابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني اتهامات بالدعاية ضد النظام والتجديف على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية، اليوم (الأحد).
وأفاد مدعي عام طهران علي صالحي، بأن لائحة الاتهام صدرت وأحيلت على المحكمة بتهم "النشاط الدعائي ضد نظام إيران، والتجديف"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتتعلق الاتهامات بتعليقات مفترضة لفائزة رفسنجاني، وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال حقوق النساء، خلال نقاش إذاعي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في أبريل (نيسان) الماضي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن فائزة رفسنجاني قولها: "إن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، التي وضعتها الولايات المتحدة ضار بالمصالح الوطنية".