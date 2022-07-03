القضاء الإيراني يتهم ابنة الرئيس "رفسنجاني" بالدعاية ضد النظام

وجهت محكمة لابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني اتهامات بالدعاية ضد النظام والتجديف على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية، اليوم (الأحد).