القضاء البريطاني يحكم بالسجن مدى الحياة على "داعشي" قتل برلمانياً

وقال القاضي نايجل سويني لدى النطق بالحكم في محكمة "أولد بيلي" في لندن: "هذه جريمة قتل أصابت قلب الديمقراطية، والمدان البالغ 26 عامًا لم يُبْدِ ندماً أو خجلاً"، وفقاً لـ"رويترز".