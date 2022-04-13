القضاء البريطاني يحكم بالسجن مدى الحياة على "داعشي" قتل برلمانياً

حكم قاضٍ بريطاني، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على عضو تنظيم "داعش" الإرهابي علي حربي، بعد إدانته بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس، طعناً بسكين العام الماضي.
وقال القاضي نايجل سويني لدى النطق بالحكم في محكمة "أولد بيلي" في لندن: "هذه جريمة قتل أصابت قلب الديمقراطية، والمدان البالغ 26 عامًا لم يُبْدِ ندماً أو خجلاً"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان "حرب" قد ذكر في إفادته أمام محكمة "أولد بيلي" أنه تصرّف مدفوعًا بالإحساس بالظلم إزاء تصويت نواب بريطانيين بالموافقة على قصف سوريا.
وقال: "قررت القيام بذلك؛ لأنني شعرت بأنني إذا تمكنت من قتل شخص يتخذ قرارات بقتل مسلمين، فإن ذلك سيحول دون إلحاق مزيد من الأذى بأولئك المسلمين".