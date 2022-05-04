القضاء الكويتي يصدر قرارًا بإخلاء سبيل فهد سالم الصباح

وأوضح مصدر لصحيفة "القبس" أن "النيابة العامة لا تزال تواصل التحقيق في القضية، ومن المتوقع إحالتها إلى محكمة الجنايات والمطالبة بإنزال العقوبة القانونية بحق المتهم"، مؤكدًا أن "حذف التغريدة المجرمة لا يعفي صاحبها من العقاب".