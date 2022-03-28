القمة الأمريكية- الإقليمية تشدد على إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

اختتمت، اليوم الاثنين، القمة الأمريكية الإقليمية، التي عُقِدت في "إسرائيل" بين وزراء خارجية الولايات المتحدة و"إسرائيل" وأربع دول عربية، حيث شددت كلمات الختام على إحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإظهار الوحدة ضد إيران.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن اتفاقيات السلام الإقليمية هذه ليست بديلًا عن التقدم بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وعلى غرار الدول العربية التي حضرت الاجتماع، تريد الولايات المتحدة حل الدولتين؛ حيث يحصل الفلسطينيون على دولة إلى جانب "إسرائيل".
من جانبه، وصف وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، مناقشات القمة بأنها مفيدة لصد الجماعات المدعومة من إيران مثل مليشيا حزب الله.
وقال "الزياني": "بالطبع جزء من هذه العملية يشمل تجديد الجهود لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".