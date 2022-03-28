القمة الأمريكية- الإقليمية تشدد على إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

اختتمت، اليوم الاثنين، القمة الأمريكية الإقليمية، التي عُقِدت في "إسرائيل" بين وزراء خارجية الولايات المتحدة و"إسرائيل" وأربع دول عربية، حيث شددت كلمات الختام على إحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإظهار الوحدة ضد إيران.