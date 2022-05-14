القوات الروسية تتراجع أمام هجوم مضاد للجيش الأوكراني شرق البلاد

شنت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًّا بالقرب من بلدة إيزيوم، التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا؛ بحسب حاكم المنطقة "أوليه سينيجوبوف"، اليوم (السبت)؛ فيما قد يثبت أنه انتكاسة خطيرة لخطط موسكو للسيطرة على المنطقة.
وقال "سينيجوبوف": "تظل النقطة الأكثر سخونة هي اتجاه إيزيوم، وقد تحولت قواتنا المسلحة إلى هجوم مضاد هناك، والعدو يتراجع على بعض الجبهات، وهذا نتيجة لطابع قواتنا المسلحة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وركزت القوات الروسية معظم قوتها النارية على نهر دونباس في المرحلة الثانية، من غزوها المعلن في 19 أبريل، بعد أن فشلت في الوصول إلى العاصمة كييف من الشمال في الأسابيع الأولى من الحرب.