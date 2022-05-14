القوات الروسية تتراجع أمام هجوم مضاد للجيش الأوكراني شرق البلاد

وركزت القوات الروسية معظم قوتها النارية على نهر دونباس في المرحلة الثانية، من غزوها المعلن في 19 أبريل، بعد أن فشلت في الوصول إلى العاصمة كييف من الشمال في الأسابيع الأولى من الحرب.