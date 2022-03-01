القوات الروسية تدخل "خيرسون الأوكرانية" وتقصف مبنى التلفزيون بكييف

أعلنت الداخلية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الروسية اقتحمت مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ولكنها قالت إنها مازالت تسيطر على المبنى الإداري للمدينة، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها السادس، وقصفت روسيا مبنى التلفزيون الأوكراني واشتعلت به النيران.

وقال مسؤولون أوكرانيون مساء الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت برج التلفزيون الأوكراني في كييف والنصب التذكاري الرئيس لمحرقة النازي في أوكرانيا، من بين مواقع مدنية أخرى استهدفتها في اليوم السادس من الغزو الروسي.

وأعلن الجهاز الحكومي للأوضاع الطارئة في أوكرانيا، أن الضربات على برج التلفزيون أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ونشر البرلمان الأوكراني (فيرخوفينا رادا) صورة لسحب من الدخان حول برج التلفزيون، وشارك عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مقطعًا مصورًا لقصف البرج، وقال كليتشكو إن محطة فرعية كهربائية تغذي البرج وغرفة تحكم أعلى البرج تضررتا نتيجة لذلك.

وفي تطور سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية والانفصاليين الموالين لها أقاموا، الثلاثاء، ممرًا يربط بينهم على ساحل بحر أزوف.

وقال الناطق في بيان، إن قوات من منطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا "انضموا إلى وحدات عسكرية للقوات المسلحة لاتحاد روسيا سيطرت على مناطق أوكرانية على امتداد بحر أزوف"، نقلاً عن فرانس برس.

وطلب الجيش الروسي من المدنيين قرب مقر الاستخبارات بكييف المغادرة فورًا، وعلق المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية كوناشينكوف: "من أجل وقف الهجمات المعلوماتية ضد روسيا، ستُنفّذ ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية لجهاز الأمن وضد المركز الرئيس لوحدة العمليات النفسية في كييف. ندعو سكان كييف الذين يعيشون قرب مراكز (أمنية) لمغادرة منازلهم".

وأشارت تطورات سابقة اليوم الثلاثاء إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.

وفي تطور لافت، ذكر الإعلام الروسي أن "الدفاعات الروسية أسقطت صاروخًا استهدف مطارًا في مقاطعة روستوف".

وفيما أظهرت المقاطع القادمة من أوكرانيا قصفًا براجمات الصواريخ في محيط كييف، وصل الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وأقام نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية. وتزامنًا، أعلن حاكم إقليمي على "فيسبوك" مقتل أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا في قصف روسي لبلدة أوختيركا.

وقال أوليج سينيجوبوف، رئيس منطقة خاركيف الأوكرانية، إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما شمل المناطق السكنية ومبنى الإدارة.

وفيما أعلنت أوكرانيا مقتل عشرات المدنيين، أعلن الانفصاليون في دونيتسك تعرض الإقليم لقصف أوكراني استهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في منطقة دونباس. وأفادت وكالة أنباء أوكرانيا الرسمية بقصف روسي على عيادة للنساء في كييف. كما أكد الجيش الأوكراني أن روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخًا من نوع "إسكندر".

وفي واشنطن، قال السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، بعد إيجاز سري: "إن المعركة في أوكرانيا ستكون دموية وطويلة"، فيما دعا السيناتور الجمهوري غراهام لفرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي. كما لفتت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إلى أنّ الولايات المتّحدة لا ترى وقوع حرب نووية في الأفق، مشددة على أنها لن ترفع حالة التأهب القصوى.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن المنطقة العسكرية الروسية الشرقية القول، يوم الثلاثاء، إن القوات الروسية المتمركزة في أقصى شرق البلاد ستجري تدريبات في منطقة أستراخان التي تقع على الحدود بين الجزأين الأوروبي والآسيوي من روسيا.

وقالت قيادة المنطقة إن القوات ستتدرب في تحركات لمسافات طويلة للوحدات العسكرية من بين مهام أخرى.

وفي موسكو، وحسب وكالة "تاس" الروسية، اقترحت وزارة الدفاع منح امتيازات "المحاربين القدامى" للعسكريين المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في مشروع قانون رفع للبرلمان أن "نفقات الميزانية المقدرة لهذه الأغراض في عام 2022 ستصل إلى أكثر من 5 مليارات روبل".

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية قافلة عسكرية روسية شمال العاصمة الأوكرانية كييف يزيد طولها على 60 كلم.

وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" إن الأقمار الصناعية رصدت تحرك القافلة العسكرية على بعد 64 كيلومترًا شمال كييف بالإضافة إلى قافلة أخرى. كما رصدت انتشار وحدات هليكوبتر تضم قوات هجومية برية جنوب بيلاروسيا على بعد أقل من 32 كم شمال حدود أوكرانيا.

وأظهر فيديو متداول ما يعتقد أنها قوات شيشانية تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أكد الرئيس الشيشاني، الثلاثاء، مقتل جنديين من قواته في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي إن الوقت حان للنظر في فرض منطقة حظر جوي على الطائرات والمروحيات الروسية ردًا على قصفها لمدينة خاركيف.

ودعا زيلينسكي إلى حظر روسيا في جميع موانئ ومطارات العالم، مشيرًا إلى أن "القوات الروسية نفذت في خمسة أيام 56 هجومًا صاروخيًا، وارتكبت جرائم حرب، ولا ينبغي أن تكون عضوًا دائمًا في مجلس الأمن".