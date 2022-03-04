القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا النووية و"الإطفاء الأوكرانية" تسيطر على حريق اندلع بها

أعلنت السلطات المحلية في زابوريجيا، أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا النووية، وقالت فرق الإطفاء الأوكرانية إنها تمكنت من إخماد حريق في المحطة النووية، ولا خسائر بشرية.

فيما أعلنت وكالة الطاقة الذرية، أن أوكرانيا أبلغتنا أن الحريق في زابوريجيا لم يؤثر في المعدات، واتهم الرئيس الأوكراني موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا.

واتصل رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الأوكراني بشأن حريق محطة زابوريجيا النووية، وطالب روسيا بوقف هجومها على المحطة فوراً.

وقالت السلطات في زابوريجيا الأوكرانية، إن الموظفين يعملون في المحطة النووية رغم سيطرة الروس.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن حريقاً اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوريجيا، وإن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرُّب إشعاعي.

وأكّد المتحدث باسم المكتب الصحفي لمحطة توليد الطاقة النووية، أندريه توز، أنه لم يتم تسجيل أي تسرُّب لإشعاعات نووية.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمحطة النووية تصاعد دخان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، إن الجيش الروسي سيطر على مدينتَي بيرديانسك وإنرجودار في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، وكذلك المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.