القوات الروسية تسيطر على مفاعل تشيرنوبيل النووي.. شاهد اللقطات الأولى

سيطرت القوات الروسية على مفاعل تشيرنوبيل النووي على بعد 60 ميلاً شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد معركة "شرسة" من قوات الجيش الأوكراني، مع حالة تخزين نووي "غير معروفة".

ونقلت شبكة " CNN" الأمريكية عن المتحدث باسم وكالة الدولة الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة، يفغينيا كوزنتسوفا، قوله: "إن القوات الروسية استولت على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قال مسؤولون في كييف إن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل للطاقة، بعد معركة "شرسة".

وأوضح المسؤولون أن حالة منشآت التخزين النووية "غير معروفة"، وهو ما يثير مخاوف من تكرار كارثة مفاعل تشيرنوبيل.

وبثت الصحيفة تسجيلاً مصوراً كشف عن دبابات وعربات مصفحة روسية أمام المفاعل المدمر وسط مخاوف من تسرب إشعاعي وإغراق أوروبا بالتداعيات.