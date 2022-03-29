"الكرملين": اتصال هاتفي بين "بوتين" و"ماكرون" اليوم

ووفق روسيا اليوم رد بيسكوف بـ"نعم" على سؤال عما إذا كان الحديث يدور عن مكالمة جديدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أخبر عنها الجانب الفرنسي سابقًا.